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بلدية النصيرات تدعو الباعة للالتزام بالشروط الصحية

الإثنين 30 يوليو 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



النصيرات / سما /

نفّذ قسم الصحة والبيئة في بلدية النصيرات بالتعاون مع وزارة الصحة، عدة جولات تفتيشية، شملت الشاليهات، الأسواق العامة والمحال التجارية، محطات التحلية وسيارات توزيع المياه المحلاة.

وأجرى القسم الفحوصات اللازمة لإضافة الكلور إلى المسابح، لما لها من أثر كبير على صحة المواطنين وتعرضهم لانتقال العدوى من خلال المياه الملوثة، مشيرا إلى أنه تم إخطار أصحاب الشاليهات المخالفة، وإعطائهم الإرشادات والتعليمات اللازمة لكيفية الحفاظ على نظافة المياه ونسب الكلور المُضافة إليها.

وكان القسم قد عقد اجتماعا مع قسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني وقسم التفتيش الغذائي بدائرة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، بهدف تعزيز الدور الرقابي والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية.

وأكدت بلدية النصيرات على أصحاب المحال الغذائية وبائعي اللحوم الطازجة والمجمدة، ضرورة عرض المنتجات بطريقة صحية سليمة، والالتزام بالسلامة الغذائية والشروط الصحية، تجنبا للتعرض لأي مسائلة قانونية.

#الباعة #بلدية النصيرات

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