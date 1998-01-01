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وفد من حركة حماس يغادر غزة متوجهاً إلى مصر تزامنا مع وصول فتح الى القاهرة

الإثنين 30 يوليو 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حركة حماس يغادر غزة متوجهاً إلى مصر تزامنا مع وصول فتح الى القاهرة



غزة / سما /

غادر وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم الإثنين، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال المكتب الإعلامي التابع للجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك": " مغادرة وفد حركة حماس معبر رفح متوجهاً إلى الأراضي المصرية".

وحسب مصادر في إدارة المعبر، أن خليل الحية، عضو المكتب السياسي، ونائب قائد الحركة بغزة، يترأسان الوفد.

ووصل القاهرة  وفد من حركة فتح  المكون من أعضاء اللجنة المركزية، عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.


وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، إن الوفد توجه للقاهرة بإيعاز من الرئيس محمود عباس، لتسليم تصور القيادة الفلسطينية، حول الأوضاع الحالية وملف المصالحة.

#حماس #وفد #القاهرة

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