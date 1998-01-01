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أردان يأمر بالحد من ساعات استخدام الأسرى لمياه الاستحمام

الإثنين 30 يوليو 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردان يأمر بالحد من ساعات استخدام الأسرى لمياه الاستحمام



القدس المحتلة / سما /

أمر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، اليوم الاثنين، بالحد من ساعات استخدام الأسرى لمياه الاستحمام.

جاء قرار أردان بعد دراسة أجراها موقع يميني متطرف يظهر أن الأسرى يستخدمون ملايين الأكواب من المياه عن قصد.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن أردان بالتنسيق مع مصلحة السجون سيحددون ساعات خاصة للاستحمام للأسرى بعد شكوك بأن الأسرى يتركون حنفيات المياه مفتوحة لزيادة استهلاك المياه بهدف المس بإسرائيل.

وقال أردان "حقيقة أن السجناء يستهلكون أكثر من 50% من المياه أمر لا يمكن تحمله ويجب أن لا نسمح بالإسراف بالمياه".

وبين أردان أنه أمر إدارة مصلحة السجون بتحديد ساعات توفير مياه الاستحمام للأسرى.

#اسرى #استحمام

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