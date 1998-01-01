الهباش: رسالة الرئيس لنظيره الغاني هامة للغاية

رام الله /سما/

قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية قاضي القضاة محمود الهباش ان رسالة السيد الرئيس محمود عباس لنظيره الغاني في غاية الاهمية وتهدف الى الحفاظ على الموقف الافريقي الداعم لشعبنا خاصة وان اسرائيل تحاول التغلغل في عدد من الدول الافريقية لتغيير مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

واشار الهباش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين الى انه تم خلال الزيارة وضع الرئيس الغاني في صورة ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي سيما في مدينة القدس و قرية الخان الاحمر، مؤكدا على حرص القيادة في الحفاظ على الموقف الافريقي الداعم لفلسطين من خلال تعزيز هذه العلاقات واستمرار التواصل معها.