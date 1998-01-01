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تحركات عربية في الكنيست لمواجهة قانون القومية العنصري

الإثنين 30 يوليو 2018 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحركات عربية في الكنيست لمواجهة قانون القومية العنصري



القدس المحتلة/سما/

كشف العضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة د.يوسف جبارين عن مجموعة من التحركات الرافضة لقانون القومية العنصري أبرزها لقاء هام سيجمع أعضاء من القائمة المشتركة مع مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغاريني في أيلول القادم ضمن الحراك الدبلوماسي.

وقال جبارين لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين إنه سيتم التوجه لتقديم التماس لمحكمة الاحتلال العليا ضد هذا القانون، كما سيتم تنظيم مظاهرة قُطرية في الحادي عشر من آب القادم في تل أبيب بالتنسيق مع الأحزاب العربية في الداخل ولجنة المتابعة العليا رفضا للقانون العنصري.

وأوضح جبارين أن القائمة المشتركة طلبت عقد جلسة طارئة للكنيست يوم الأربعاء من الاسبوع القادم باعتبار ذلك فرصة لنقاش القانون وتوسيع دائرة رفضه مرة أخرى من القائمة المشتركة وكذلك المعارضة.

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