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مركز وادي "حلوة" : الاحتلال يزور التاريخ بالقدس

الإثنين 30 يوليو 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

قال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام ان اقامة سلطات الاحتلال مشروعا استيطانيا جديدا باسم "مركز احياء تراث يهود اليمن" في حي بطن الهوى في بلدة سلوان يأتي في اطار عمليات التزوير والتزييف للتاريخ التي تمارسها اسرائيل في الاحياء الواقعة جنوب المسجد الاقصى المبارك، لتثبيت رواياتهم التلموديه المزعومة المتعلقة بمدينة داوود.

واوضح صيام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين ان مخططات الاحتلال في بلدة سلوان تهدف الى تهجير المواطنين من بلدتهم واحلال المستوطنين مكانهم عبر هدم المنازل ومصادرة الاراضي واستيلاء الجمعيات الاستيطانية على عقارات المواطنين بتزوير اوراق ملكيتها، مضيفا في السياق ان سلطات الاحتلال تحول الاراضي غير المأهولة الى حدائق ومن ثم الى حدائق وطنية وتلموديه عبر تلفيق رواية لا تمت للتاريخ بصلة.

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