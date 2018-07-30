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المقاومة الشعبية تستنكر اعتقال الاحتلال 4 صحفيين في الضفة

الإثنين 30 يوليو 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر المكتب الاعلامى لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين , اعتقال قوات الاحتلال الصهيونى لـ 4 صحفيين في الضفة الغربية , والحملة الهوجاء واللامسؤولة التى تستهدف الصحفيين والمفكرين ومقراتهم ومعدات عملهم , حيث تم اعتقال الاخوة الصحفيين علاء الريماوي مدير مكتب قناة القدس الفضائية في الضفة واستولت على مركبته، ومعدات العمل الصحفي، والمصور الصحفي حسني عبد الجليل انجاص، واستولت على مركبته وكاميرا تلفزيونية، والصحفيين محمد علوان، وقتيبة حمدان ومن قبلهم الكاتبة الصحفية " لمى خاطر " .
 

وقال القيادى بالحركة هيثم الأشقر في بيان له اليوم الاثنين الموافق 30-07-2018م , إن اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية هو جريمة بحق حرية التعبير و الكلمة التي كفلتها كل القوانين والشرائع .

وطالب الأشقر كافة فصائل شعبنا ومؤسسات حقوق الإنسان أن يقفوا وقفة مسئولة مع الصحفيين المعتقلين والعمل من أجل الإفراج عنهم , فهم قدموا أرواحهم ثمنا للكلمة ولمواقفهم البطولية التي فضحوا من خلالها ممارسات العدو الصهيونى .

#المقاومة الشعبية

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