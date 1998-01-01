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رفح : تظاهرة تطالب بتوفير المياه لسكان الشوكة

الإثنين 30 يوليو 2018 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفح : تظاهرة تطالب بتوفير المياه لسكان الشوكة



غزة / سما/

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صباح اليوم، اعتصاما مطلبيا أمام بلدية الشوكة برفح جنوب قطاع غزة، للمطالبة بتوفير مياه لأهالي وسكان المنطقة المنقطعة عنهم منذ أكثر من أسبوع وبصورة مستمرة.

وشارك في الاعتصام جمع غفير من اهالي المنطقة من الشيوخ والعمال والنساء، بمشاركة ابراهيم ابو حميد مسؤول الجبهة الديمقراطية في محافظة رفح، ونسرين ابو عمرة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إلى جانب اعضاء لجنة المحافظة والقيادة المركزية محمد الشاعر وعماد القيق ومحمد الحسنات وسليمان ابو سنمة وعدد من الاهالي والمتضررين في المنطقة.

من جهتها تحدثت نسرين أبو عمرة عن المعاناة والآلام التي ما زال يعانيها شعبنا بفعل ويلات الحصار والإغلاق الخانق من قبل الاحتلال، وسياسة فرض العقوبات على قطاع غزة من قبل السلطة وتلكك طرفي الانقسام في المساهمة في حل القضايا الاساسية للمواطنين.

وشددت أبوعمرة على أهمية الاهتمام بأهالي منطقة الشوكة والتي جسدت ابرز ملامح الصمود والتصدي للاحتلال عبر الحروب التي شنها على ابناء شعبنا الاعزل، وقدمت المئات من الشهداء والجرحى دفاعا عن الارض والوطن.

وطالبت بضرورة القيام بمشاريع توفير المياه، ووضع حلول دائمة لإشكاليات القطاع الزراعي وحماية المزارعين، محملة سلطة المياه وبلدية الشوكة المسؤولية الكاملة عن تردي الاوضاع المعيشية لأهالي المنطقة وتراجع الخدمات الاساسية عنهم وخاصة المياه.

ودعت أبوعمرة بلدية رفح لربط برنامج ضخ المياه مع ساعات وصل الكهرباء وإعادة الاعتبار للجان الاحياء لحل الاشكاليات عن طريق لقاءات مع ممثلين المجتمع المدني وأحياء الشوكة.

من جانبها قدمت نور ابو رجال مسؤولة المنطقة القطاعية النسائية مذكرة مطلبية الى سلطة المياه وبلدية الشوكة تضمنت موضوع ازمة المياه التي باتت تؤرق سكان المنطقة، حيث لا تصل المناطق والأحياء سوى مرة واحدة كل ثمانية ايام وبشكل ضعيف جدا الامر الذي فاقم من حده الازمة الانسانية في المنطقة بشكل كبير وتحديدا فترة الصيف.

وطالبت ابو رجال اصحاب القرار بضرورة الاسراع لإيجاد حلول للازمة التي تتفاقم يوميا والتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي ختام الاعتصام تم ارفاق توقيعات من اهالي الحي على المذكرة والتي تم تسليمها لأعضاء المجلس البلدي عبر وفد من المشاركين وأهالي الحي.

وتعالت أصوات الهتافات المطالبة بإنهاء مشكلة المياه بين الجماهير المعتصمة من أبرزها "بدنا كهرب بدنا مية بدنا انعيش بآدمية"، "يا بلدية يا بلدية المية حاجة أساسية".

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