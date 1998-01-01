جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العلاقات الدولية يستنكر الصمت الدولي تجاه منع الاحتلال المتكرر لسفن كسر الحصار

الإثنين 30 يوليو 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر "مجلس العلاقات الدولية – فلسطين" الصمت الدولي تجاه تغول الاحتلال الإسرائيلي وقيامه بمنع وصول أي سفينة تحاول كسر الحصار المفروض على غزة منذ 12 عاماً.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين بأن هذا الصمت يعبر عن تواطؤ عالمي ضد حقوق الشعب الفلسطيني والتي من ضمنها حرية التنقل واستخدام مياههم الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي إلى وقفة جادة لوقف هذا الإجرام المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد المجلس خلال بيانه بجهود المتضامنين الذين لم ييأسوا أو يدخروا جهداً في سبيل ايصال رسالتهم الإنسانية وكسر الحصار، مؤكداً أن جرائم الاحتلال مهما بلغت مداها فلن تفت في عضد الداعمين للشعب الفلسطيني.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد اعترضت أمس الاحد سفينة قبالة قطاع غزة تنقل ناشطين كانوا يريدون الوصول الى القطاع تعبيرا عن تنديدهم بالحصار البري والبحري المفروض على الفلسطينيين.

ويعيش قطاع غزة على مدار 12 عاما حصاراً إسرائيلياً مشدداً تسبب بأزمات إنسانية متكررة نتيجة لتقييد حركة السكان ونقص الأدوية والمعدات الطبية وقلة الوقود، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية.

#العلاقات الدولية #الاحتلال

أخبار ذات صلة

مسيرة العودة - غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه شباب حاولوا سحب السياج الفاصل شرق غزة

صواريخ - ارشيف

جيش الاحتلال: حماس أطلقت ثلاث صواريخ تجريبية تجاه البحر صباح اليوم

مواجهات- ارشيف

قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين شرقي غزة

حماس - الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي ترحب بتجميد الرئيس العلاقات مع الاحتلال فماذا قالت حماس ؟

القوى الوطنية -ارشيفية

القوى الوطنية والإسلامية: قطع الرئيس العلاقات مع اسرائيل خطوة ايجابية و تحذر الاحتلال

مصالحة -ارشيفية

الرباعية الدولية تعلن تأييدها للمصالحة التي سترفع حظر المساعدات الدولية عن غزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..طقوس الجنس والدين للتبشير بطائفة جديدة تضم 16 ألف امرأة من أجمل النساء

شاهد .. القبض على فتاة الكيكي السعودية

صور: الرئيس يستقبل عهد التميمي ووالدتها

ارتقاء شهيد من كتائب القسام أثناء مهمة جهادية في مدينة خانيونس

بحرية الاحتلال تسيطر على "سفينة كسر الحصار" وتسحبها لميناء أسدود

تفاصيل محزنة عن رحيل الفنان الشاب مصطفى العلي!

الاعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين

الأخبار الرئيسية

وفد فتح في القاهرة

ردود إيجابية لـ «فتح» على الورقة المصرية.. و أربع مراحل للمصالحة مع «حماس»

حدود غزة -ارشيفية

مخاوف إسرائيلية من هجوم مفاجئ لحماس على الحدود وتحذير من صمتها " المريب "

ترامب وبن سلمان - ارشيف

سحب ملف "صفقة القرن" من محمد بن سلمان

عريقات- ارشيف

عريقات: لا يمكن أن نكون دولة بدون سلطة وقانون وسلاح واحد

السيسي- ارشيف

السيسي: قررنا فتح معبر رفح على مدار السنه تخفيفا على اهلنا بقطاع غزه