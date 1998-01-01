جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الإعلام: ارتفاع عدد الصحافيين في سجون الاحتلال إلى 32

الإثنين 30 يوليو 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تعتبر وزارة الإعلام اعتقال الاحتلال فجر اليوم أربعة صحافيين في رام الله، استمراراً للعدوان المفتوح على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، ودليلاً دامغًا على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحافيين.

وتؤكد أن اعتقال الاحتلال مدير فضائية "القدس" علاء الريماوي، ومراسلها محمد علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحافي قتيبة حمدان، ومصادرة مركبتين ومعدات تصوير، يندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وترى الوزارة في ارتفاع عدد الأسرى إلى 32 (بينهم 5 إعلاميات وكاتبات) رسالة عاجلة للاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة "صحافيين بلا حدود"، وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامي إلى التحرك لإطلاق سراح الأسرى حراس الحقيقة.

وتناشد رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي، ومندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ لتطبيق قرار المجلس 2222، الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب؛ لردع الاحتلال الذي يمعن في سن تشريعات وقوانين عنصرية تلاحق الإعلاميين على غرار ما يسمى "قانون منع التصوير"، و"فيس بوك"، ويوفر الحماية للمعتدين عليهم.

وتصف الوزارة اعتقال الصحافيين الأربعة اليوم، وعرقلة عمل الإعلاميين خلال إطلاق الأسيرة الطفلة عهد التميمي ووالدتها أمس، واستهداف مصور تلفزيون فلسطين أول أمس في كفر قدوم، والانتهاكات الأسبوعية المستمرة بحق المشاركين في تغطية المسيرات السلمية في غزة بجرائم تستدعي التحرك الدولي لوقفها، ومحاسبة المتورطين فيها.

#وزارة الإعلام

أخبار ذات صلة

اسرى

أسرى حماس في سجون الاحتلال يهددون بالإضراب عن الطعام

الاسرى يواصلون اضرابهم في سجون الاحتلال لليوم الثلاثين

عهد التميمي

مصلحة سجون الاحتلال : الإفراج عن عهد التميمي الأحد القادم

مروان البرغوثي

البرغوثي يُعلن عن إضراب 'الحرية والكرامة' في كافة سجون الاحتلال

اضراب الأسرى

الكشف عن تفاصيل وبنود الاتفاق بين الأسرى ومصلحة سجون الاحتلال

اضراب الحرية والكرامة

كيف تبدو أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال بعد اضراب الحرية والكرامة؟

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..طقوس الجنس والدين للتبشير بطائفة جديدة تضم 16 ألف امرأة من أجمل النساء

شاهد .. القبض على فتاة الكيكي السعودية

صور: الرئيس يستقبل عهد التميمي ووالدتها

ارتقاء شهيد من كتائب القسام أثناء مهمة جهادية في مدينة خانيونس

بحرية الاحتلال تسيطر على "سفينة كسر الحصار" وتسحبها لميناء أسدود

تفاصيل محزنة عن رحيل الفنان الشاب مصطفى العلي!

الاعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين

الأخبار الرئيسية

وفد فتح في القاهرة

ردود إيجابية لـ «فتح» على الورقة المصرية.. و أربع مراحل للمصالحة مع «حماس»

حدود غزة -ارشيفية

مخاوف إسرائيلية من هجوم مفاجئ لحماس على الحدود وتحذير من صمتها " المريب "

ترامب وبن سلمان - ارشيف

سحب ملف "صفقة القرن" من محمد بن سلمان

عريقات- ارشيف

عريقات: لا يمكن أن نكون دولة بدون سلطة وقانون وسلاح واحد

السيسي- ارشيف

السيسي: قررنا فتح معبر رفح على مدار السنه تخفيفا على اهلنا بقطاع غزه