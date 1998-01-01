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تقرير: مصرع 71 مواطنا وإصابة 5455 بحوادث سير في النصف الأول من 2018

الإثنين 30 يوليو 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت نيابة مكافحة الجرائم المرورية، إنها وثقت 7352 حادث سير، أسفرت عن مصرع 71 مواطنا، وإصابة 5455 آخرين بجروح مختلفة، خلال النصف الأول من العام 2018.

وأوضحت النيابة في تقريرها الاحصائي النصف سنوي، أن 96% من الحوادث المرورية كانت بسبب عنصر بشري مقابل 1% بسبب حالة المركبة، و3% بسبب عناصر خارجية (مثل حالة الجو أو الانارة وغيرها من العوامل التي تقع خارج إرادة سائق المركبة).

وأشارت إلى أن عدد القضايا الواردة لنيابة مكافحة الجرائم المرورية بلغت 2475 قضية، كما سجل التقرير 59955 لائحة اتهام مرورية، واعلان حضور الى المحكمة المختصة منها 6837 جريمة مرورية معاقب عليها بالحبس أو بغرامة مالية، إضافة الى 86 جريمة مرورية ارتكبها حدث واحيلت الى نيابة حماية الأحداث، منها 320 جريمة قيادة مركبة أو دراجة آلية بإهمال، و3300 جريمة تأجير مركبة خصوصية مقابل أجر.

#حوادث سير

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