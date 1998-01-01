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وفاة شابة متأثرة بإصابتها بحادث سير في الخليل

الإثنين 30 يوليو 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شابة متأثرة بإصابتها بحادث سير في الخليل



رام الله / سما /

أعلن الاطباء في مستشفى الميزان في الخليل، صباح اليوم الاثنين عن وفاة المواطنة آية سعيد عادي (25 عامًا) من سكان بلدة بيت أمر متأثرة بجروح أُصيبت بها إثر تعرضها لحادث سير ذاتي في مركبة كان يقودها خطيبها، على الطريق الواصل بين منطقتي حلحول ونوبا قبل يومين.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن حادث سير انقلاب ذاتي لمركبة غير قانونية كان يقودها شاب وبرفقته خطيبته ووالدتها وقع قبل يومين على طريق حلحلول نوبا شمال الخليل واصيبت فيه الام بجروح وصفت بالخطيرة ومازالت تتلقى العلاج أما السائق فقد وصفت إصابته بالمتوسطة.

واضاف ارزيقات أن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث للوقوف على ملابساته.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية لما لها خطورة على حياتهم كما دعا اولياء الامور لمنع ابنائهم من شرائها وقيادتها واقتنائها وضروؤة اخذ العبرة من هذا الحادث والحوادث المماثلة.

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