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جدل واسع في الأردن بعد تنقل "أحلام" بمروحية عسكرية

الإثنين 30 يوليو 2018 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدل واسع في الأردن بعد تنقل "أحلام" بمروحية عسكرية



عمان / وكالات /

ثار جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، بعد انتشار فيديو للمطربة الإماراتية الشهيرة أحلام الشامسي، وهي تتنقل داخل المملكة، باستخدام مروحية عسكرية "هليكوبتر".

وبعد إحيائها حفلا صاخبا في مهرجان جرش، ذهبت "أحلام" لزيارة الآثار في البتراء، جنوبي المملكة، عبر "هليكوبتر" ضمت عددا من أبنائها.

واعترض ناشطون أردنيون على توفير مروحية خاصة لـ"أحلام"، مقابل معاناة العديد من الأسر في المناطق النائية، ومنها البتراء، في كل مرة يحتاجون بها إخلاء طبيا، أو حين حدوث أي طارئ لهم.

وأبدى مغردون امتعاضهم من صورة متداولة لأحلام وهي تتوسط طيارين اثنين، وأخرى حضر فيها مسؤول من جهاز الأمن العام.

وفي وقت لاحق، نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر حكومية، قولها إن المروحية التي استقلتها "أحلام" كانت على نفقتها الخاصة، وبإمكان أي شخص ركوبها متى شاء.

وأكدت مصادر أردنية أن الحكومة لم توفر مروحية لـ"أحلام".

وشكك ناشطون بالرواية التي نقلها موقع "هلا أخبار" التابع للجيش الأردني، قائلين إن طائرات "سلاح الجو"، أصبحت "تؤجر للفنانين".

في حين دافع آخرون عن ظهور أحلام بطائرة عامودية تابعة لسلاح الجو، قائلين إن من شأن المطربة الإماراتية الترويج للسياحة في الأردن.

يشار إلى أن "أحلام" شاركت في أمسية من أمسيات مهرجان جرش الغنائي، الذي اختتم فعالياته الغنائية الجمعة الماضي.

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