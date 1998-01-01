الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال صحفيين في الضفة

رام الله / سما /



شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت اكثر من 14 مواطنا بينهم 4 صحفيين من انحاء الضفة الغربية.



وتركزت الاعتقالات في قلقيلية ورام الله وبيت لحم، فيما جرى تحويل المعتقلين لمخابرات الاحتلال لاستكمال التحقيق.

وعرف من بين المعتقلين :

١- محسن حردان شريم

٢- بلال مسكاوي٣- نضال نوفل

٤- فادي حوراني

٥- خالد وجيه صبري

٦- محمد وجيه صبري

٧- نور داوود

٨- حسام حاتم ابو لبدة

9- الصحفي علاء الريماوي 10- الصحفي محمد علوان

11- الصحفي قتيبة حمدان

12- الصحفي حسني عبد الجليل انجاص 13- الشاب فهد أسعد

14- الشاب عطا الهريمي

