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الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال صحفيين في الضفة

الإثنين 30 يوليو 2018 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال صحفيين في الضفة



رام الله / سما /


 شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت اكثر من 14 مواطنا بينهم 4 صحفيين من انحاء الضفة الغربية. 

وتركزت الاعتقالات في قلقيلية ورام الله وبيت لحم، فيما جرى تحويل المعتقلين لمخابرات الاحتلال لاستكمال التحقيق.

وعرف من بين المعتقلين : 
١- محسن حردان شريم
٢- بلال مسكاوي٣- نضال نوفل
٤- فادي حوراني
٥- خالد وجيه صبري
٦- محمد وجيه صبري
٧- نور داوود
٨- حسام حاتم ابو لبدة
9- الصحفي علاء الريماوي 10- الصحفي محمد علوان
11- الصحفي قتيبة حمدان
12- الصحفي حسني عبد الجليل انجاص 13- الشاب فهد أسعد
14- الشاب عطا الهريمي
 

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