الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال صحفيين في الضفة

رام الله / سما /
شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت اكثر من 14 مواطنا بينهم 4 صحفيين من انحاء الضفة الغربية.
وتركزت الاعتقالات في قلقيلية ورام الله وبيت لحم، فيما جرى تحويل المعتقلين لمخابرات الاحتلال لاستكمال التحقيق.
وعرف من بين المعتقلين :
١- محسن حردان شريم
٢- بلال مسكاوي٣- نضال نوفل
٤- فادي حوراني
٥- خالد وجيه صبري
٦- محمد وجيه صبري
٧- نور داوود
٨- حسام حاتم ابو لبدة
9- الصحفي علاء الريماوي 10- الصحفي محمد علوان
11- الصحفي قتيبة حمدان
12- الصحفي حسني عبد الجليل انجاص 13- الشاب فهد أسعد
14- الشاب عطا الهريمي