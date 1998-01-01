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الاردن يوضح موقفه من القدس والاونروا

الأحد 29 يوليو 2018 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يوضح موقفه من القدس والاونروا



عمان - سما -

أكد القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس نضال حداد، أن الاردن ملتزم بمواصلة خطواته السياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة، وتعزيز جهود السياسة الخارجيّة التي يقودها الملك عبدالله الثاني، من أجل دعم القضيّة الفلسطينيّة، ورفع الظلم، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطينيّ الشقيق.

واضاف لدى افتتاح اعمال مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في القاهرة، نؤمن في الأردنّ بأنَّ جوهر الصراع في المنطقة هو القضيّة الفلسطينيّة، وأنّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون إيجاد الحلّ العادل والشامل لهذه القضية، الذي يكفل حقّ الأشقّاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، طبقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبدأ حلّ الدولتين.وأضاف: يؤكد الاردن مواقفه ازاء عمل وكالة الغوث الدولية والتي تشكل حافظة مهمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في اروقة الامم المتحدة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، اضافة الى الواجب الانساني النبيل الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي، وان الاردن يشدد باستمرار على عدم المساس بالتفويض الممنوح للاونروا استناداً لقرار انشائها رقم 302 لعام 1949، إلى حين حل قضية اللاجئين، واستمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، وذلك حسب التفويض الأممي الممنوح إليها.

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