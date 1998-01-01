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الاجهزة الامنية تعثر على الغام بالقرب من منطقة حنونه طريق الجامعة الامريكية شرق مدينة قباطية

الأحد 29 يوليو 2018 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاجهزة الامنية تعثر على الغام بالقرب من منطقة حنونه طريق الجامعة الامريكية شرق مدينة قباطية



جنين / سما/
 
عثرت الاجهزة الامنية في جنين على الغام بالقرب من منطقة حنونه طريق الجامعة الامريكية مساء الاحد شرق مدينة قباطية. وقالت مراسلة "سما" في جنين ان الاجهزة تعاملت مع المخلفات وجرى نقلها من المنطقة.
 

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