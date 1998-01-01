الاجهزة الامنية تعثر على الغام بالقرب من منطقة حنونه طريق الجامعة الامريكية شرق مدينة قباطية

جنين / سما/

عثرت الاجهزة الامنية في جنين على الغام بالقرب من منطقة حنونه طريق الجامعة الامريكية مساء الاحد شرق مدينة قباطية. وقالت مراسلة "سما" في جنين ان الاجهزة تعاملت مع المخلفات وجرى نقلها من المنطقة.