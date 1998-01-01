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لسنا بحاجة لاتفاقيات جديدة..

عريقات: لا يمكن أن نكون دولة بدون سلطة وقانون وسلاح واحد

الأحد 29 يوليو 2018 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: لا يمكن أن نكون دولة بدون سلطة وقانون وسلاح واحد



رام الله/سما/

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن القيادة مصممة على إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية، متحدثا عن الهدف الذي ذهب من أجله الوفد الفلسطيني للقاهرة.

وقال عريقات في لقاء مع تلفزيون فلسطين، مساء  الأحد، إن "الوفد الذي أوفده الرئيس محمود عباس للعاصمة المصرية القاهرة اليوم؛ ذهب من أجل التوصل لنقاط شمولية لكل نقاط الخلاف بجداول زمنية متفق عليها".

وأشار عريقات إلى أن "الرئيس عباس أبلغ نظيره السيسي خلال قمة الظهران إلى أننا لسنا بحاجة لاتفاقيات جديدة، لأن هناك تفاهمات واتفاق وُقع بتاريخ 12 اكتوبر الماضي بترتيب وجداول زمنية محددة".

وشدد عريقات على وجوب "تمكين حكومة الوفاق الوطني من كامل مهامها في قطاع غزة من ضرائب وجباية وصحة وتعليم وقضاء وهيئات ومؤسسات وأمن".

وأوضح عريقات أن كل الأطراف العربية والاقليمية والدولة تدرك مدى أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأضاف عريقات إن  الرئيس محمود عباس لديه أولوية بإنهاء الانقسام الفلسطيني، "لأنه لابد من وحدة جغرافية لمواجهة صفقة القرن وقانون القومية الإسرائيلي".

وأكد عريقات أنه "لن تكون دولة فلسطينية في قطاع غزة أو بدونه، ولا يمكن أن تكون دولة دون سيادة واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد".

#عريقات #عباس #مصالحة #حماس #غزة

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