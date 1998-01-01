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منع استيراد العجول يغلق وزارة الزراعه جنين

الأحد 29 يوليو 2018 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع استيراد العجول يغلق وزارة الزراعه جنين



جنين/-جواهر مرعي /

نشر أمين سر حركة فتح في جنين فراس ابو الوفا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان حركة فتح / اقليم جنين اتخذت قرارا باغلاق وزارة الزراعة في جنين حتى اقالة وزير الزراعة سفيان سلطان".

 

وقال ابو الوفا  "أن هناك حالة استنفار في كافة المناطق التنظيمية" للحركة لتطبيق القرار .

يذكر أن القرار قد صدر بناء على موضوع منع إستيراد العجول الصغيرة من الداخل" حيث قال ابو ابو الوفا " أن وزير الزراعة منع استيراد العجول من الداخل المحتل لأن بإمكان أي تاجر أن يشتري من الخليل دون إجراء أي فحوصات أو ضريبة" حسب قوله.

 

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