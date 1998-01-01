منع استيراد العجول يغلق وزارة الزراعه جنين

جنين/-جواهر مرعي /

نشر أمين سر حركة فتح في جنين فراس ابو الوفا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان حركة فتح / اقليم جنين اتخذت قرارا باغلاق وزارة الزراعة في جنين حتى اقالة وزير الزراعة سفيان سلطان".

وقال ابو الوفا "أن هناك حالة استنفار في كافة المناطق التنظيمية" للحركة لتطبيق القرار .

يذكر أن القرار قد صدر بناء على موضوع منع إستيراد العجول الصغيرة من الداخل" حيث قال ابو ابو الوفا " أن وزير الزراعة منع استيراد العجول من الداخل المحتل لأن بإمكان أي تاجر أن يشتري من الخليل دون إجراء أي فحوصات أو ضريبة" حسب قوله.