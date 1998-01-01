الطيراوي يوجه رسالة هامة الى فتح والشعب الفلسطيني

رام الله /سما/

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق توفيق الطيراوي رسالة الى الشعب الفلسطيني وابناء فتح يطالبهم فيها بالتقدم بمظالمهم بالتقدم بها الى مكتبه متعهدا بمتابعة " هذه المظالم مع كل المسؤولين والقادة وعلى رأسهم الاخ الرئيس والمسؤولين ورئيس الحكومة".

وقال الطيراوي في رسالته " يا أبناء شعبنا الصامد الصابر من موقع المسؤولية التي شرفني وكلفني بها أبناء حركتي العظيمة/ فتح، أم أمهات فصائل العمل الوطني الفلسطيني، كعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة الشعب الفلسطيني وجماهيره الغفيرة، أتوجه بالنداء الى ابناء شعبنا كافة أفراداً ومؤسسات، في كل أنحاء الوطن وفي الشتات، بعدما طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، حيث التطاول على حقوق بعض الناس الفردية الخاصة، وحقوق بعض المؤسسات العامة والخاصة، من قبل بعض الافراد في مواقع المسؤولية المختلفة ،والتي تستغل مواقعها في حالات التعدي والتطاول، والإهانة والإذلال والنصب والاحتيال، والسيطرة بالقوة، والسرقة، والفساد الإداري والمالي والأخلاقي والاعتقال والتعذيب ظلما".

واضاف "أتوجه لكل من له مظلمة لم يستطع ردها بالقانون، ولكل من له حق مسلوب، أو تم التعدي عليه من قبل شخص أو جهة أياً كانت، وأبدأ بنفسي حيث أنني على استعداد أن أتحمل مسؤولية أي مظلمة ضدي لأنني تحت القانون" .

وتابع " انني اريد ان اختم حياتي مع شعبي كما علمتني حركة فتح دائما ان نكون للشعب ومع الشعب في مواجهة أفراد تعمل لمصالحها الذاتية فقط وبناءا على ذلك يتقدم كل من ظُلم بمظلمته مدعمة بالدلائل والبراهين والوثائق، أو بالشهود الثقاة من خلال مكتبي المفتوح لكم على الدوام، وعبر فريق قانوني لهذا الغرض، وسأعرض هذه المظلمة أولا على السيد الرئيس الذي لا يقبل الظلم والفساد وعلى دولة رئيس الحكومة المعروف بنزاهته وجميع الجهات المختصة وسأقوم بمتابعتها شخصياً، سواء في القضاء أو في هيئة مكافحة الفساد او في كافة المؤسسات الرسمية والحكومية".

وقال "سأتابع هذه المظالم مع كل المسؤولين والقادة وعلى رأسهم الاخ الرئيس".