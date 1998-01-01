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السيسي: قررنا فتح معبر رفح على مدار السنه تخفيفا على اهلنا بقطاع غزه

الأحد 29 يوليو 2018 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: قررنا فتح معبر رفح على مدار السنه تخفيفا على اهلنا بقطاع غزه



غزة/سما/

 بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعديد من الرسائل إلى العالم ودول المنطقة عبر جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر السادس للشباب المقام بجامعة القاهرة  بحضور 3000 مدعو من مختلف أطياف المجتمع  ومنها..

أمن مصر من أمن الخليج والمنطقة.

حروب الجيل الرابع تستهدف مصر ودول المنطقة فى آن واحد.

أشقاؤنا فى الخليج يعلمون أهمية مصر فى الشرق الأوسط وأن سقوطها يعنى سقوط المنطقة.

الأشقاء فى الخليج قدموا لنا دعم كبير بعد ثورة 30 يونيو فى مجال الطاقة والبترول.

800 مليون دولار شهريا وقود ومواد بترولية  لمدة 20 شهرا دفعها الأشقاء فى الخليج للشعب المصرى.

وقفة الأشقاء فى الخليج بجانب مصر يشهد لها التاريخ ولولا دعمهم لسقطة الدولة المصرية.

بعد سقوط حكم نظام الرئيس معمر القذافى ضبطنا الحدود مع ليبيا لمنع عمليات التهريب.

لا نتدخل فى شئون الدول الأخرى ولا نتآمر عليها.

من سياستنا الخارجية عدم قبول المليشيات المسلحة داخل الدول وهذا ينطبق على سوريا وليبيا واليمن والصومال.

ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف على حدود 4 يونيو 1967.

نعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

أقول للإسرائيليين لدينا فرصة حقيقة للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

نقود جهود للمصالحة بين حركتى فتح وحماس لخدمة القضية الفلسطينية.

قررنا فتح معبر رفح فى شهر رمضان الماضى تخفيفا عن معاناة الفلسطينيين بالقطاع.

#السيسي #معبر رفح

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