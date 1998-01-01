أردوغان يُهاتف عهد التميمي.. ماذا قال لها؟ وبماذا وصفها؟

وكالات

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الطفلة عهد التميمي (17 عاما)، عقب الإفراج عنها من سجون الاحتلال صباح اليوم، مشيداً بـ "شجاعتها وصمودها".

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، إن أردوغان اتصل بالتميمي على خلفية الإفراج عنها اليوم.

ووفقا للمصادر، فإن أردوغان هنأ التميمي صاحبة "جائزة حنظلة للشجاعة"، على شجاعتها وصمودها، وأكد الرئيس التركي أن إطلاق سراح التميمي المعروفة بـ"فتاة فلسطين الشجاعة"، يبعث على السعادة.

وبينت المصادر أن الرئيس التركي أكد لأسرة التميمي أن تركيا ستواصل دعمها لنضال الفلسطينيين المشروع.

وأفرج الاحتلال عن "عهد" ووالدتها "ناريمان" على مدخل بلدتهما النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك بعد قضائهما 8 أشهر في سجون الاحتلال.

وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية في مارس/ آذار الماضي بسجن "التميمي"، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب تفاهم توصلت إليه النيابة العسكرية مع فريق الدفاع عنها.