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​هنية يهاتف وزير خارجية قطر ويبحث معه جهود الدوحة وقضية فلسطين

الأحد 29 يوليو 2018 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
​هنية يهاتف وزير خارجية قطر ويبحث معه جهود الدوحة وقضية فلسطين



غزة/سما/

ذكرت مصادر مطلعة مساء اليوم الأحد أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه جهود الدوحة والقضية الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الاتصال تناول تطورات القضية الفلسطينية، والمبادرات المختلفة الهادفة لكسر الحصار عن قطاع غزة، عدا عن المشاريع الهادفة لإيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها سكان القطاع.

وأضافت أن الطرفان بحثا الجهود المبذولة للتهدئة في غزة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن هنية شكر الوزير القطري على جهود الدوحة المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة المواطنين في غزة، وجهود قطر "المكوكية" للتهدئة وتجنيب القطاع حربًا جديدة مع الاحتلال.

 
#هنية #قطر

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