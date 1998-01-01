شهاب اعتداء الاحتلال على سفينة كسر الحصار أعمال قرصنة وارهاب

غزة/سما/

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب، أن ‏الاعتداء على سفينة كسر الحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هي أعمال قرصنة وارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه "إسرائيل".

وقال شهاب في تصريح مقتضب، إن هذه القرصنة تكشف أن حكومة وجيش الاحتلال لا يريدان إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وهما من ينتهكان القانون الدولي والإنساني ويرتكبان جريمة حرب بحق غزة على مرأى ومسمع العالم أجمع.

يشار إلى أن البحرية الإسرائيلية استولت على سفينة "العودة" وطاقمها وسحبتها لميناء اسدود، قبالة المياه الإقليمية لقطاع غزة، بعد أن أبحرت من أوروبا وعلى متنها نشطاء ومتضامنين أجانب بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.