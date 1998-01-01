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مصطفى البرغوثي: اختطاف سفينة كسر الحصار على غزة عمل اجرامي لن يوقف مزيد من اساطيل الحرية

الأحد 29 يوليو 2018 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 اشاد الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ببسالة المتضامنين الدوليين المشاركين في سفن كسر الحصار على غزة و الذين اختطفتهم قوات الاحتلال ظهر اليوم و اقتادت سفينتهم الى ميناء اسدود.

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج الفوري عن السفينة المختطفة و ركابها من المتضامنين.

وقال البرغوثي ان جريمة اسرائيل لن توقف توجه مزيد من اساطيل الحرية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، كما لن توقف تصاعد المقاومة الشعبية بكل اشكالها.

واشاد البرغوثي بالمناضلتين عهد وناريمان التميمي اللتين قدمتا نموذجا يحتذى في الصمود في سجون الاحتلال والكفاح الشعبي ضده.

#البرغوثي #عهد

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