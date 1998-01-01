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حماس: انتصار قضية عهد التميمي حافزاً لفضح جرائم الاحتلال المتواصلة

الأحد 29 يوليو 2018 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: انتصار قضية عهد التميمي حافزاً لفضح جرائم الاحتلال المتواصلة



غزة/سما/

تعقيباً على الإفراج عن الأسيرة عهد التميمي ووالدتها، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدرن "إننا لنشعر بالفخر لما يقدمه شعبنا الفلسطيني برجاله ونسائه وأطفاله من تضحيات في مواجهة الاحتلال، ونؤكد أن اعتقال عهد ووالدتها هي أكبر دلالة على الإجرام الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء العزل من أبناء شعبنا".

ووجه بدران التحية الخاصة إلى كل أحرار العالم الذين حملوا قضية عهد التميمي وطافوا بها الأرض دفاعاً عن حريتها وحقوق شعبنا، ونعتبر ما حققوه من انتصار في قضية عهد حافزا لمزيد من الجهد والعمل لفضح جرائم الاحتلال والاستمرار في تدويل مظلومية شعبنا وتعزيز رواية الحق الفلسطيني أمام كذب المزاعم الإسرائيلية.

وتمنى "لجميع أسرانا وأسيراتنا كسر القيد والخروج من خلف القضبان، وإنا على عهدنا بمواصلة طريق المقاومة حتى نحقق لأسرانا الحرية".

#عهد #انتصار #احتلال

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