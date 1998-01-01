جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب أبو حلبية يدين قرصنة الاحتلال لسفينة كسر الحصار

الأحد 29 يوليو 2018 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. أحمد أبو حلبية قيام بحرية الاحتلال بسحب سفينة كسر الحصار الى ميناء اسدود معتبراً ذلك قرصنة يقوم بها الاحتلال الصهيوني تضاف لسلسة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال النائب أبو حلبية في تصريح له :"ان الاعتداء على سفينة كسر الحصار يمثل جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"

ودعا النائب ابو حلبية  كافة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية والفصائل الفلسطينية لإدانة هذا العدوان الجديد على القطاع واعتبارها جرائم حرب تستوجب المحاسبة والملاحقة والمحاكمة والمقاومة بكل اشكالها.

وطالب النائب  أبو حلبية أحرار العالم للتحرك بشكل جدي لفك الحصار عن غزة بكل الوسائل الممكنة والضغط على الاحتلال لرفعه.

#النائب أبو حلبية

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن النائب أحمد عطون

ابو سالم

جيش الاحتلال يعتقل النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم بالقدس

عزام سلهب - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة بينهم النائب في التشريعي عزام سلهب

بالونات - ارشيف

وحدة البالونات الحارقة تمهل الاحتلال حتى الجمعة القادمة لرفع الحصار عن غزة

مواجهات- ارشيف

شهيد ومئات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار"

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف يدين صاروخ غزة ويعتبره استفزازا يقوض السلام

الأكثر قراءة اليوم

وفاة امرأة حامل بماس كهربائي بمنزلها وسط غزة وانقاذ الجنين

شهيدان في قصف اسرائيلي شرق جباليا

صور: الافراج عن رمز المقاومة الفلسطينية عهد التميمي صباح اليوم

فيديو ..طقوس الجنس والدين للتبشير بطائفة جديدة تضم 16 ألف امرأة من أجمل النساء

حماس: جاهزون لتسهيل مهام لجنة تقصي الحقائق وتقديم كل الأدلة والبراهين

خليل الحية: من يريد الأمن والأمان بالمنطقة عليه رفع الحصار سريعا عن غزة

عهد التميمي : مستمرون في مقاومة الاحتلال حتى زواله

الأخبار الرئيسية

سفينة كسر الحصار

بحرية الاحتلال تسيطر على "سفينة كسر الحصار" وتسحبها لميناء أسدود

الرئيس يستقبل عهد

صور: الرئيس يستقبل عهد التميمي ووالدتها: المقاومة الشعبية السلاح الأمثل لمواجهة الاحتلال

نيكولاي ميلادينوف

هذا ما اقترحه ميلادينوف على المقاومة بغزة واسرائيل!!

حاتم عبدالقادر

عبد القادر : السلطة وفتح مقصرتان بالقدس .. ويوجه سؤالا لمركزية فتح: لماذا لايوجد عضوا فيها من المدينة ؟

وفد فتح

بالاسماء.. وفد من فتح يتوجه للقاهرة لتسليم تصوُر القيادة حول المصالحة