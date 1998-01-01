النائب أبو حلبية يدين قرصنة الاحتلال لسفينة كسر الحصار

غزة / سما /

دان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. أحمد أبو حلبية قيام بحرية الاحتلال بسحب سفينة كسر الحصار الى ميناء اسدود معتبراً ذلك قرصنة يقوم بها الاحتلال الصهيوني تضاف لسلسة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال النائب أبو حلبية في تصريح له :"ان الاعتداء على سفينة كسر الحصار يمثل جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"

ودعا النائب ابو حلبية كافة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية والفصائل الفلسطينية لإدانة هذا العدوان الجديد على القطاع واعتبارها جرائم حرب تستوجب المحاسبة والملاحقة والمحاكمة والمقاومة بكل اشكالها.

وطالب النائب أبو حلبية أحرار العالم للتحرك بشكل جدي لفك الحصار عن غزة بكل الوسائل الممكنة والضغط على الاحتلال لرفعه.