خلال لقائه رئيس الكونغرس اليهودي.. السيسي يدعو لعودة السلطة الى غزة وتطبيق المصالحة

القاهرة / وكالات /

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، عددًا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقباله لاورد، في القاهرة، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاستمرار فى التواصل مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكي، بما يساهم فى توضيح الصورة بشأن حقيقة التحديات التى تواجه المنطقة.

بدوره، أشاد لاودر بقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.

وتناول اللقاء "التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط".

وقال السيسي أن تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسئولياتها في قطاع غزة، يساعد فى دفع مساعي إحياء المفاوضات، والتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.