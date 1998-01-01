صور..بنك فلسطين ينظم "هاكاثون بنك فلسطين" في رام الله وغزة

رام الله /سما/

نظم بنك فلسطين مؤخراً في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة وبالتواصل عبر الفيديو كنفرنس مع مبنى الإدارة العامة في مدينة غزة "هاكاثون بنك فلسطين" والذي شارك فيه 52 مشاركاً ومشاركةً من موظفي مجموعة بنك فلسطين ومجموعة من الشابات والشباب من خارج البنك للخروج بأفكار ابداعية للبنك.

وعقد الهاكاثون وسط أجواء حماسية وتفاعلية على مدار يومين بحضور لجنة تحكيم، قامت باختيار 3 فرق فازت بمراكز متتالية (أول وثاني وثالث) من أصل 10 فرق مشاركة في الهاكاثون ، فيما ساهم مجموعة من المدربين والمستشارين من مختلف التخصصات، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإدارة الأعمال والمشاريع، والتسويق والمبيعات. حيث نتج عن الهاكاثون أفكار خلاقة وابداعية.

يعد هذا الهاكاثون الأول الذي يعقده بنك فلسطين يختص بالخدمات المصرفية، ويأتي ذلك انطلاقاً من ايمانه بضرورة تعزيز القدرات الابداعية لدى الشباب الفلسطيني بشكل عام وموظفي البنك والشركات التابعة والشركاء المحليين بشكل خاص، وتحسين امكانياتهم وتشجيعهم على التطوير المستمر لأعمالهم ومهامهم وتشجيعهم على التفكير وإطلاق المجال لابتكارات جديدة في كل المجالات التي يعملون بها.

يذكر بأن الهاكاثون هو فعالية تدريبية تفاعلية يجتمع فيها مجموعة من الأشخاص ليتنافسوا على انجاز مشروع معين أو حل مشكلة مطروحة من خلال طرح أفكار إبداعية متعددة بناء على خبراتهم السابقة، بحيث يتم اختيار المجموعة الفائزة ذات الفكرة الأمثل من خلال لجنة تحكيم وبناء على معايير محددة ومكافأتها.