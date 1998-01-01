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شاهد ..الرئيس المصري يرد على هاشتاغ "ارحل يا سيسي!"

الأحد 29 يوليو 2018 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..الرئيس المصري يرد على هاشتاغ "ارحل يا سيسي!"



القاهرة /وكالات/

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هاشتاغ "ارحل يا سيسي" المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه يحزنه كثيرا وتم تدشينه حينما بدأت مصر تسعى للخروج من حالة "العوز".

وأشار السيسي، في تصريح أدلى به خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، إلى أن "عملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست حكومية"، وأضاف: "نحن ليس معنا عصا سحرية لإصلاح الإنسان المصري، نحن بحاجة إلى إنسان مستعد للإصلاح. إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجي أخرج بيكو منها يقول هاشتاغ ارحل يا سيسي... أزعل ولا مزعلش، في دي أزعل، في دي أزعل!".

وتابع الرئيس المصري: "لازم نخرج من العوز اللي إحنا فيه، العوز الأخلاقي والعلمي والاقتصادي، والعوز المعنوي والاجتماعي. إحنا لازم نحط إيدينا في إيدين بعض".

وأطلق ناشطون معارضون للرئيس المصري الحالي في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاع "ارحل يا سيسي!" عام 2014 ليتصدر بعد ذلك من حين إلى آخر قائمة الوسوم الأكثر تداولا خاصة في موقع "تويتر" إعرابا عن احتجاج المصريين على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في البلاد.

 وتصدر هذا الوسم قائمة هشتاغات "تويتر" لعدة أيام متتالية في الشهر الحالي على خلفية رفع السلطات لأسعار بعض البضائع الأساسية خاصة الوقود.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات

#السيسي #ارحل يا سيسي #مصر

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