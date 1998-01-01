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الشرطة الفرنسية: الممثلة السورية مي سكاف لم تمت بأزمة قلبية

الأحد 29 يوليو 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفرنسية: الممثلة السورية مي سكاف لم تمت بأزمة قلبية



جنيف /وكالات/

نقلت مراسل RT في جنيف دينا أبي صعب عن مقربين من الممثلة السورية الراحلة مي سكاف أنها توفيت إثر نزيف شرياني دماغي حاد، يعود سببه لمرض سابق، من دون مداخلات جنائية.

وأكدت المراسلة أن الشرطة ستزيل صباح اليوم السبت الشمع الأحمر عن منزل الفقيدة، وسيجري دفن جثمانها في مقبرة بمدينة دوردان في ضواحي العاصمة باريس الساعة العاشرة بتوقيت فرنسا يوم الجمعة الموافق 3 آب 2018، وسيمر موكب التشييع في شوارع المدينة.

وكانت الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا في وفاة الممثلة السورية المعارضة، التي فارقت الحياة الاثنين الماضي في مدينة باريس، وصرح مقربون منها بأن وفاتها تمت في "ظروف غامضة".

وانضمت الممثلة إلى صفوف المتظاهرين في دمشق منذ بدء الأزمة السورية، واعتقلت من قبل القوات الأمنية عدة مرات، إلى أن غادرت خارج سوريا متوجهة إلى الأردن، وفيما بعد إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت طوال السنوات الماضية وقوفها إلى جانب النشطاء المناهضين للحكومة السورية، واستمرت بالخروج في المظاهرات "المنادية بالحرية".

المصدر: RT

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