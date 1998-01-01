جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ رام الله تتفقد أهالي بلدة كوبر وتطالب بحماية دولية لشعبنا

الأحد 29 يوليو 2018 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تفقدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الاحد، واعضاء اقليم حركة فتح في المحافظة، أهالي بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، عقب هجمة قوات الاحتلال المستمرة على البلدة منذ ايام.

واشارت غنام خلال لقائها بجمع من أهالي البلدة، الى ان الاحتلال يمعن باستهداف الكل الفلسطيني دون رادع أو مانع، مطالبة بحماية دولية لشعبنا الأعزل وتحرك فوري من كافة المؤسسات الدولية.

واعتبرت أن صمود أبناء شعبنا وتحديهم لبطش الاحتلال هو رسالة بأن هذا الشعب متمسك بالحياة برغم من محاولات تعميم الموت من قبل آلة بطش الاحتلال، مشيرة الى أن كل أسرة اكتوت بنار الاحتلال وأن الوعي الجماعي بحماية الإرث والأرض هو نتاج الإيمان المطلق بحتمية النصر.

وبينت غنام أن اقتحام بيت الشهيد محمد طارق والعبث بمحتوياته وأخذ مقاساته تمهيدا لهدمه هو عقاب جماعي مجرّم وفقا للحقوق الإنسانية، مشيرة الى أن شبابنا لا يطلبون بأكثر من حياة كريمة كباقي شعوب العالم، وأن الاحتلال الذي يعتقل ويستهدف ويقتل ويبطش ويستولي على الأرض والمقدسات يتحمل مسؤولية حالة السخط العام التي يشعر بها الفلسطيني.

 ولفتت الى أن عائلات فلسطينية بأكملها أحرقت من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، ومنها حالة الطفل الشهيد أبو خضير الذي احرق حيا، وعائلة دوابشة، ولم يحرك هذا الاحتلال ساكنا.

وأطلع رئيس مجلس قروي كوبر عزت بدوان، الوفد على أوضاع البلدة والانتهاكات بحق أهاليها، مشيرا الى أن أهالي البلدة برغم من كافة هذه الإجراءات يصرون على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

#محافظ رام الله #بلدة كوبر

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال يعزز تواجده بالضفة واجراءات بحق بلدة كوبر مسقط رأس منفذ عملية الطعن

الحمد الله

الحمد الله: حقوق أهالي وعائلات الشهداء مصانة رغم كافة التحديات

إصابة فتاة برصاص الاحتلال

فيديو: إصابة فتاة برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد شمال رام الله

مدن فرنسية ترفع علم فلسطين

مدن فرنسية ترفع العلم الفلسطيني على مبانيها دعما لشعبنا

مركزية فتح تثمن الدور السعودي الداعم لشعبنا وتقدر دور مصر في المصالحة

حماس- ارشيف

حماس: العاشر من الشهر الجاري علامة فارقة لشعبنا حول تطبيق المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

وفاة امرأة حامل بماس كهربائي بمنزلها وسط غزة وانقاذ الجنين

شهيدان في قصف اسرائيلي شرق جباليا

صور: الافراج عن رمز المقاومة الفلسطينية عهد التميمي صباح اليوم

"الهندي" يكشف عن مخططات خطيرة لاخضاع غزة

خبير بريطاني يحذر من النوم أمام المروحة

حماس: جاهزون لتسهيل مهام لجنة تقصي الحقائق وتقديم كل الأدلة والبراهين

خليل الحية: من يريد الأمن والأمان بالمنطقة عليه رفع الحصار سريعا عن غزة

الأخبار الرئيسية

سفينة كسر الحصار

بحرية الاحتلال تسيطر على "سفينة كسر الحصار" وتسحبها لميناء أسدود

الرئيس يستقبل عهد

صور: الرئيس يستقبل عهد التميمي ووالدتها: المقاومة الشعبية السلاح الأمثل لمواجهة الاحتلال

نيكولاي ميلادينوف

هذا ما اقترحه ميلادينوف على المقاومة بغزة واسرائيل!!

حاتم عبدالقادر

عبد القادر : السلطة وفتح مقصرتان بالقدس .. ويوجه سؤالا لمركزية فتح: لماذا لايوجد عضوا فيها من المدينة ؟

وفد فتح

بالاسماء.. وفد من فتح يتوجه للقاهرة لتسليم تصوُر القيادة حول المصالحة