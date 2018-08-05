وزير الأوقاف يعلن موعد سفر حجاج فلسطين

رام الله / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، انتهاء اجراءات سفر حجاج دولة فلسطين للمحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال ادعيس إن سفر حجاج المحافظات الشمالية سيكون على ثلاث دفعات في 6/7/9 من الشهر المقبل، عبر معبر الكرامة باتجاه الديار الحجازية .

وأضاف ان موعد سفر حجاج المحافظات الجنوبية سيكون ابتداء من تاريخ 5-8-2018، ويستمر حتى 8-8-2018، ولمدة أربع ايام، عبر مطار القاهرة الدولي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدية جدة .

واوضح ادعيس انه تم توقيع اتفاقية ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية والخطوط الجوية المصرية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية بواقع ثلاث رحلات في اليوم.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين لترتيب سفر حجاج المحافظات الجنوبية عبر الأراضي المصرية، مؤكدا أن الشقيقة مصر قدمت بالفعل تسهيلات استثنائية لتيسير سفر حجاج قطاع غزة .

وبين أن الوزارة قد بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكرا، حيث قامت الوزارة بالاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالموسم بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وشكر ادعيس، الرئيس محمود عباس، على رعايته واهتمامه بتأمين سفر حجاج غزة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في كل من القاهرة وعمان، ومن خلال سفارات فلسطين في الرياض والقاهرة.