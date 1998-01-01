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شاهد .. القبض على فتاة الكيكي السعودية

الأحد 29 يوليو 2018 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. القبض على فتاة الكيكي السعودية



الرياض /وكالات/

ألقت شرطة ⁧محافظة الخبر السعودية⁩ القبض على فتاة نشرت مقطعاً لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تؤدي رقصة الكيكي، في مخالفة للنظام العام في المملكة.

وانتشر مقطع فيديو صورته الفتاة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي هذه الرقصة التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة.

وتعتبر السلطات السعودية مثل هذه التصرفات مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة .

رقصة كيكي هي عبارة عن رقصة قصيرة يؤديها الفرد بعد أن يترجل من سيارته أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية النجم العالمي دريك In My Feelings.

وأول من قام بهذا التحدي هو النجم العالمي شيغي، صاحب برنامج the shiggy show، وذلك بعد أن نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام الأغنية في 30 حزيران/يونيو الماضي، ولاقى الفيديو رواجًا كبيرًا لعفوية حركاته، حيث تخطى عدد مشاهداته الـ6 ملايين مشاهدة عبر حسابه الخاص في انستغرام.

وبعد ذلك شهد التحدي مشاركة أكثر من 150 ألف فيديو في أقل من أسبوع واحد، حيث بدأ رواد الإنترنت ينشرون الفيديوهات لهم وهم يطبّقون الحركات الراقصة على أنغام أغنية In my feelings، وهم يترجلون من سياراتهم أثناء سيرها، ما اعتُبر خرقًا لقوانين السير، وخطرًا على حياة الناس.

وبالفعل انتشر عدد من الفيديوهات لأشخاص يسقطون من السيارة، لعدم تمكنهم من الوقوف وهي تسير، وآخرين تصطدم بهم سيارات أخرى، ويتعرضون إلى حوادث مروّعة.
ولهذا فقد لاقى هذا التحدي هجومًا كبيرًا من بعض رواد الإنترنت الذين اعتبروه التحدي الأخطر على حياة الناس.

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