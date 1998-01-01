التعليم تعقد لقاء تعريفياً لمؤسسات التعليم العالي حول بوابة المرشد الالكتروني

غزة / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي لقاءً تعريفياً لمؤسسات التعليم العالي في محافظات قطاع غزة حول بوابة المرشد الالكتروني الخاصة بإرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً.

وشارك في اللقاء وكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري، والنائب في المجلس التشريعي رئيس لجنة التربية د. عبد الرحمن الجمل، ومدير عام التطوير وتنمية القدرات م. عبد الرحمن جبر، ومدير عام الحاسوب م.أسامة يونس وحضور نخبة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي.

وأكد اليازوري أن البوابة عمل نوعي وواعد تقوم به الوزارة ضمن الاهتمام بخريجي الثانوية العامة، وإرشادهم للتخصص المناسب إضافة إلى أن هذا العمل ينسجم مع توجهات الوزارة في مجال الحوسبة وإدخال التكنولوجيا في العمل التعليمي والأكاديمي.

ولفت اليازوري إلى أن البوابة المتوفرة على موقع الوزارة تتضمن معلومات رسمية معتمدة شاملة ووافية عن جميع مؤسسات التعليم العالي في محافظات قطاع غزة من حيث أماكن هذه المؤسسات وتخصصاتها ومفاتيح القبول.

وأضاف: البوابة صُممت بشكل علمي متقدم بحيث ترشد الطالب نحو التخصص الجامعي المناسب وفقاً للميول والقدرات خاصة وأنها تتضمن تعبئة استبانة خاصة في هذا المجال.

ونوه اليازوري إلى أن البوابة في تطور مستمر حيث من المقرر تطويرها لتستخدم على تطبيقات الهواتف الذكية، كما سيجري العمل لتشمل جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى فلسطين وسيضاف لها معلومات خاصة بسوق العمل ليتعرف الطالب على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.

من جهته أشاد الدكتور الجمل بهذه البوابة الالكترونية قائلاً: هذا عمل نوعي وتميز وإبداع على الصعيد المهني والتقني تنجزه الوزارة في إطار تقديم الخدمة لأبناء شعبنا والقطاع الطلابي، موضحاً أنه من المهم أن يكون توجيه وإرشاد مستمر للطلبة في مجال التخصص الجامعي المناسب الذي يلائم مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

وخلال اللقاء قدّم المهندس جبر عرضاً مطولاً حول البوابة وأهدافها ومحتوياتها وكيفية استخدامها من قبل الطلبة.

وفي نهاية اللقاء فتح النقاش للاستفسارات كما جرى تكريم جميع القائمين على تدشين البوابة.