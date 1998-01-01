بحرية الاحتلال تسيطر على "سفينة كسر الحصار" وتسحبها لميناء أسدود

غزة / سما /

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي أوقفت على سفينة كسر الحصار التي انطلقت اليوم وسحبتها إلى ميناء أسدود.

وقبل ذلك بفترة وجيزة أعلنت الهيئة أن سفينة العودة ضمن أسطول الحرية الخامس (يضمّ سفينتين) ستصل ميناء غزة مساء اليوم في حال لم يعترضها سلاح البحرية الإسرائيلية.

وقال أدهم أبو سلمية المتحدث الإعلامي باسم الهيئة في مؤتمر عقدته الهيئة بميناء غزة: " أسطول الحرية الخامس يضم سفينة العودة التي باتت تبعد عن شواطئ قطاع غزة مسافة 50 ميلا بحريا وسفينة الحرية التي تبعدها بمسافة زمنية تقدّر بـ(24 ساعة)".

وتابع أبو سلمية: "إن لم تعترض البحرية الإسرائيلية سفينة العودة فإنه من المقرر أن تصل لغزة مساء اليوم وتصل سفينة الحرية مساء غد الاثنين" مبينا أن السفينتين تحملان حوالي 36 ناشطاً دولياً من 15 دولة".

وأكّد أبو سلمية أن "سفينة العودة تسير وفق ما هو مخطط له"؛ دون وجود أي اعتراض بحري لها مضيفا " كما تم إطلاع الدول التي لها رعايا على متن السفينة على خط سير السفينة من أجل الوقوف مع رعايا في حال تم اعتراضهم بحرياً".

ودعا أبو سلمية "المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية للمتضامين على متن أسطول الحرية الخامس".

وأشار إلى استعداد هيئته لاستقبال أسطول الحرية الخامس لافتاً إلى وضع برنامج لمدة أسبوع لاطلاع الوفد على معاناة سكان قطاع غزة المُحاصر.

و شدد أبو سلمية على مواصلة هيئته لحراكها البحري من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة.

وانطلق أسطول الحرية الخامس، منتصف مايو/أيار الماضي من النرويج والسويد بغرض كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ومرّ بموانئ عدد من الدول الأوروبية خلال رحلته إلى غزة.