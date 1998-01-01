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عريس هرب من حبيبته يوم زفافهما!

الأحد 29 يوليو 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريس هرب من حبيبته يوم زفافهما!



وكالات / سما /

عاشت عروس لحظات من الألم والتعاسة خلال حفل زواجها الفاخر، بعدما تركها العريس وهرب.

وكان من المقرّر أن تتزوّج الشابة مانو جوتاثيب نيمنوال من الشاب فاكين جونجيرم، 20 عاماً، في أجواء حفل ضخم في تايلاند في 22 تموز.

إلا أن الشابة البالغة من العمر 24 عاماً وقفت وحيدة على المذبح أمام عائلتها وأصدقائها بعدما لم يحضر العريس الى الزفاف.

وبحسب المعلومات الذي ذكرتها صحيفة "بانكوك بوست"، فإن العروس المكسورة القلب اضطرت هي بنفسها إعلام الضيوف بأن العريس قد "هرب".

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه العروس وهي تقف أمام الضيوف بثوبها الأبيض، ثمّ تقوم بشكر أهلها وأصدقائها على حضور الزفاف قبل أن تفاجئهم بالخبر الصادم.

#العريس #يوم زفاف

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