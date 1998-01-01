المجلس الوطني يهنئ شعبنا بالافراج عن عهد التميمي

رام الله / سما /

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني أبناء شعبنا بالافراج عن ايقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي.

وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون بالتهنئة الحارة لعائلة التميمي، مشيدا بنضال وشجاعة البطلة عهد التي قدمت نموذجا وطنيا في دفاعها المشروع عن أرضها وبيتها في وجه جنود الاحتلال الاسرائيلي وأصبحت رمزا من رموز المقاومة الشعبية.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية لكافة الاسرى والاسيرات وخاصة الاطفال منهم الذين تعقتلهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك صارخ لاحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بحماية الاطفال.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني ان بالرغم من محاولات الاحتلال الاسرائيلي تشويه نضال شعبنا وتشريعاته العنصرية بحق الاسرى والمعتقلين من ابناء شعبنا، فقد حظيت عهد التميمي واخوتها المناضلين من ابطال المقاومة الشعبية بتأييد الرأي العام العالمي الحر.

وبهذه المناسبة أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قضية الاسرى والمعتقلين ستبقى على رأس سلم اولويات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى انهاء الاحتلال وتقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

والجدير ذكره، ان المجلس الوطني الفلسطيني، قرر في دورته التي عقت في ايار الماضي تسمية عهد التميمي عضو شرف فيه.