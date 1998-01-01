عرابة: استئناف البحث عن شاب سحبته مياه بحيرة طبرية

عرب 48

تعيش عائلة نصار من مدينة عرابة في حالة من التوتر والقلق الشديدين حول مصير ابنها، فارس كامل نصار (22 عاما)، بعدما سحبته مياه بحيرة طبرية دون العثور عليه منذ مساء أمس السبت.

وتتواصل أعمال البحث في بحيرة طبرية، لليوم الثاني على التوالي، عن الشاب المفقود بمشاركة طواقم من الإنقاذ ومواطنين من عرابة والمنطقة.

وعلم أن المفقود هو طالب طب سنة ثانية في "كونستانسا" برومانيا.

وفي التفاصيل، فإن 3 شبان من عرابة تعرضوا للغرق، مساء أمس، عندما دخلوا بحيرة طبرية وهم يمتطون فرشة بحر، وعلى الفور جرى استدعاء طواقم الإنقاذ وقامت بتخليص وإنقاذ شاب من الغرق، بينما شاب آخر نجح بالوصول إلى الشاطئ بقواه الذاتية وهو بحالة متوسطة، في حين فقدت آثار الأخير.

هذا، وشهدت الآونة الأخيرة وقوع حوادث غرق مأساوية عديدة في شواطئ البلاد وخارجها، أسفرت عن مصرع العديد من الشبان العرب كان آخرهم جورج غنطوس (22 عاما) من مدينة سخنين الذي تعرض للغرق خلال تواجده في رحلة استجمامية بشرم الشيخ.