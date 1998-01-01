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صور: الرئيس يستقبل عهد التميمي ووالدتها: المقاومة الشعبية السلاح الأمثل لمواجهة الاحتلال

الأحد 29 يوليو 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الرئيس يستقبل عهد التميمي ووالدتها: المقاومة الشعبية السلاح الأمثل لمواجهة الاحتلال



رام الله / سما /

 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي تشكل نموذجا للنضال الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للأسيرة المحررة عهد، ووالدتها ناريمان، عقب الافراج عنهما من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

واكد الرئيس، ان نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد واهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات.

واشار سيادته، إلى ان المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الامثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع.

بدورها، اشادت عهد بجهود الرئيس، ومتابعته الكاملة لأوضاعها، ودعمه الكامل لعائلتها، وصمودها أمام المحتل، الذي لا يعير القوانين والشرائع الدولية أية اهمية.

وحضر اللقاء، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عماره.

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