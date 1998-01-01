"الثقافة" تعقد دورة تدريبية في مهارات البحث العلمي

غزة / سما /

عقدت الإدارة العامة للتنمية الثقافية في وزارة الثقافة، صباح الأحد، دورة تدريبية في مهارات البحث العلمي، يشارك فيها (30) متدرباً ومتدربة من طلاب وخريجي الجامعات.

وافتتح الدورة، الأستاذ محمد العرعير مدير عام التنمية الثقافية متحدثاً حول أهمية البحث العلمي في حياة الشعوب والمجتمعات، مبيناً أنه يعتبر ضرورة من ضرورات الحياة لأنه يقود الأمم إلى التقدم والتميز في شتى المجالات، لافتاً إلى أن العديد من الدول استطاعت الوصول لمرحلة النهضة الشاملة من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء.

وأوضح إلى أن الشعب الفلسطيني يعتبر من أكثر شعوب العالم في التحصيل العلمي وحيازة الشهادات الأكاديمية والعلمية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والباحثين للمساهمة في خدمة القضية الفلسطينية.

ويحاضر في الدورة الدكتور فواز السوسي، وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع بواقع (18) ساعة تدريبية، وتتناول مفهوم البحث العلمي وأهدافه وأنواعه، وعلاقة الانسان بالطبيعة والعلم، وأهداف العلم، وأخلاقيات البحث العلمي، ومراحل وخطوات إعداد البحوث.

يشار إلى أن وزارة الثقافة عقدت خلال الفترة الماضية عدة دورات تدريبية آخرها دورة متخصصة في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، ودورة تدريبية لتعليم فن الكتابة الإبداعية والالقاء للأطفال.