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27 مقطعاً سريّاً لطبيب تحرّش بمريضاته وصورّهن في العيادة!

الأحد 29 يوليو 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
27 مقطعاً سريّاً لطبيب تحرّش بمريضاته وصورّهن في العيادة!



وكالات / سما /

أصدرت المحكمة المصرية حكماً بحبس طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش وتصوير مريضاته دون علمهنّ.

وفي التفاصيل، أفاد موقع "اليوم السابع" المصري ان احدى المريضات أخبرت زوجها عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب المسالك البولية أثناء الكشف عليها، فقررّ الأخير تقديم بلاغ لدى الشرطة.

فقامت الشرطة بمداهمة العيادة، لتبيّن أن الطبيب قام بتثبيت كاميرات خفية موجهة لتصوير المرضى على سرير الكشف.

وبعد فحص الكومبيوتر الخاص به تمكنّ العناصر من العثور على 27 مقطع فيديو جنسي لعدد من السيدات المترددات على العيادة.

#الطبيب #التحرش

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