5 علامات تدل على شفائك من آلام علاقة عاطفية فاشلة

وكالات / سما /

تجربة الانفصال تعد واحدة من المواقف الصعبة التي يمر بها الإنسان في حياته العاطفية، وهذا لأنها تحمّل صاحبها آلام شديدة، ووجدا نفسيا مثيرا للشفقة، لكنها أحيانا تكون الخطوة الأصلح.

وهناك خمس علامات أساسية تدل على الشفاء من تلك التجربة القاسية وهي:

– لم يعد الوقت مشكلة:

من العلامات التي تدل على أنك لا تزال متعقلا بالشريك السابق، هو أن تستمر في حساب الوقت والمدة منذ انفصالكما، وهذا ما يجعل أهم علامات تجاوزك هذا الشعور، هو عدم حساب الوقت والاستمرار في حياتك بشكل طبيعي.

– عدم الاستمرار في قول “لقد تجاوزت”:

عند الخروج مع الأصدقاء، وقول جملة “انظروا لقد تجاوزت الأمر”، تأكد أنك لم تفعل بعد؛ لأن التجاوز الحقيقي يجعلك لا تتذكّر هذه النقطة، بل ولا تخطر على بالك من الأساس، ولذلك فالتجاوز ليس بالحديث عنه، لكن بعدم ذكره من الأساس.