جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine )

رام الله /سما/

أختتمت شركة جوال فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج ( (code for Palestine،والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية والذي يستهدف الطلاب ذوي الفئة العمرية (14سنة) المتميزين والطموحين ممن يملكون القدرة على المثابرة والتعلم في مجالات الحاسوب والتكنولوجيا والمبادرات، والذين يتطلعون إلى مستقبل مهني متميز يسهم بالنهوض بالمجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات، حيث يتم تدريب الطلاب لمدة ثلاث سنوات يبدا بعمر 14 سنه ويتخرج من البرنامج بعمر 17 سنة .

وقال عبد المجيد ملحم مدير عام جوال" يشرفنا في جوال رعاية فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج تعلم البرمجة للسنة الرابعة على التوالي، ومنذ إطلاق البرنامج عام 2015 بهدف تعليم مهارات البرمجة والريادة لطلاب المدارس في المرحلة الثانوية بحيث يشمل الطلبة المميزين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والذي يتم تدريبهم من خلال مجموعة من المدربين المتخصصين من جامعات عالمية"، وقد تخرج من البرنامج في العام 2017 الدفعة الاولى من البرنامج والبالغة 22 طالب وطالبة من الضفة الغربية وقطاع غزة حصلوا على معدلات عالية في شهادة الثانوية العامة حيث تم قبول 6 منهم في جامعات عالمية مثل جامعة Stanford و جامعة MIT والبقية في الجامعات الفلسطينية مع العلم ان 90% من الطلاب توجهوا لإكمال دراستهم في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذي يعد النتيجة الاهم التي نهدف لتحقيقها في البرنامج.

وأكد ملحم على أهمية دعم برامج تطويرالتعليم التكنولوجي في فلسطين، من أجل تشجيع ريادة الأعمال من خلال تدريس المهارات اللازمة لتطوير مهارات التفكيروالابداع في مجال البرمجة، مما سيفتح افاقاً جديدة وفرص واعدة للعمل مستقبلاً، مشيراً إلى أن وتيرة التطور التكنولوجي تزداد بشكل سريع في العالم ، حيث تحولت معظم الخدمات المقدمة للجمهور عبارة عن برامج متوفرة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية في مختلف انحاء العالم، مما وفر المزيد من الفرص للريادين إلى ابتكار وخلق افكار ذكية لتطبيقها وطرحها في المتاجر الالكترونية.

وقالت سماح ابو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية،الجهة المنفذة للمشروع " نقوم بالتواصل مع الطلاب من خلال لقاءات دورية على مدار العام ،لتدريب الطلاب على لغة البرمجة و تطوير مهاراتهم، بالاضافة الى المخيم الصيفي والذي يقام لمدة اسبوعين كل سنة ولمدة ثلاثة سنوات وحتى مرحلة الثانوية العامة ، ويشمل البرنامج عقد لقاءات اسبوعية تشمل المحاضرات والورش التدريبية والعملية على ايدي اكفأ الخبراء والمحاضرين المحليين والدوليين في البرمجة وريادة الاعمال والتفكير التحليلي، بإشراف متخصصين ذوي خبرة عالية وبالتعاون مع واحدة من أفضل الجامعات الامريكية وهي جامعة ستانفورد، كذلك تم في هذا العام التعاون مع مؤسسات محلية لتطوير مهارات الطلبة المتعلقة باللغة الانجليزية ومهارات تقنية اخرى.

واشارت ابو عون حمد إلى انه تم تخريج الدفعة الثانية من الطلبة بعد التحاقهم في البرنامج لمدة ثلاث سنوات، حيث أقيم حفل لتخريج 29 طالب وطالبة وذلك مع اختتام فعاليات المخيم الصيفي في رام الله وغزة، وعرض مشاريعهم التي عملوا عليها خلال فترة انعقاد البرنامج، منوهة الى الى عدد الطلاب الجدد والمنتسبين الى البرنامج و الذي بلغ عددهم 50 طالب وطالبة في كلاً من الضفة وغزة، وقد بلغ العدد الكلي للطلاب المنتسبين الى البرنامج منذ اطلاقه 120 طالب وطالبة، واكدت على استمرار دعم البرامج و الفعاليات التكنولوجية على مستوى فلسطين مثل فعالية الهاكاثون الخاصة بتطوير تطبيقات الهاتف الجوال، و تنظيم برامج " ساعة من البرمجة" و " Code for Palestine " و"صيفك كود" المتخصصة في تعليم البرمجة لطلبة المدارس في مراحل مختلفة و غيرها من البرامج المتخصصة.