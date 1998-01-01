وكالات / سما /

بالتأكيد توجد العشرات من العطور الرجالية المميزة التي أضافت لمسات من الانتعاش لطلة الرجل الخارجية بأمزجتها المختلفة والمصنوعة من الفاكهة والزهور والحمضيات والأخشاب والأعشاب العطرية والتوابل، ولكن عند الحديث على أفضل العطور الرجالية لعام 2018 فإن هناك بعض أنواع العطور الرجالية التي نجحت في اكتساب ثقة الرجال من خلال إرضائها لجميع اتجاهات وأذواق الرجال المختلفة.

وفي التقرير التالي سوف نسلط الضوء على أفضل العطور الرجالية لعام 2018، والتي حققت أعلى نسب من المبيعات وحصلت على أعلى معدلات لتفضيلات الرجال .

1- برادا بلاك - Prada Luna Rossa Black

من أهم وأفضل العطور الرجالية بالنسبة للرجل الذي يتمتع بنمط حياة نشط يحتوي على الكثير من الحركة والقوة لذلك هو المفضل بالنسبة للرياضيين وأصحاب المهن التي تطلب تواجد فترة طويلة في الخارج بسبب قوة وثبات مفعوله المكون من خليط رائع من ثمار البرغموت الحمضية بجانب لمسات خفيفة من أزهار الأنجيلكا تظهر بعد فترة من وضع العطر ممتزجة برائحة رائعة من الباتشولي والعنبر .

2- هوليستر فيستيفال- Hollister Festival

قدمت ماركة هوليستر عطرها الجديد "هوليتسر فيستيفال"، ووضعت فيها عصارة خبرات خبرائها ليتم إنتاج عطر من أهم العطور الرجالي لعام 2018 .

ويتميز عطر هوليتسر فيستيفال المفضل بالنسبة للفئات العمرية الشبابية بمزيح من خلاصة التبغ المختلط بنفحات من الأزهار، بالإضافة إلى الزنجبيل والعنبر .

3- هيرسون دي كيترون - Hermès Eau De Citron

من أهم العطور الرجالية المثالية لجميع الأحداث اليومية وكل المناسبات الاجتماعية، وذلك بسبب صناعتها من مكونات مثل أوراق الحمضيات ومستخلص زيت أوراق الشاي الأسود؛ فهو عطر رجالي رائع ومنعش يمتاز بمفعوله المتوسط والذي يتطلب إعادة التجديد في حال ما إذا كنت سوف تقضي وقتاً كبيراً خارج المنزل .

4- Mr Burberry Indigo

على الرغم من أنه من عطر رجالي تم إنتاجه داخل المملكة المتحدة؛ إلا أن هذا لا يعني أن مكوناته تقليديه كحال العطور الإنجليزية التي يُصنع غالبيتها من الأعشاب البحرية والمكونات الخفيفة، فعطر بيربيري يغرد خارج السرب تماماً بسبب صناعته من مزيج رائع مكون من ثمار الليمون وإكليل الجيل، بالإضافة إلى زيت النعناع وزيت أوراق النعناع وأعشاب الـoakmoss .

5- أكوا دي جيو - Acqua Di Gio

عند التحدث عن عطر رجالي من إنتاج جورجيو أرماني فإننا بالتأكيد نتحدث عن واحد من أهم العطور الرجالية لعام 2018، فهذا العطر المتواجد في قائمة الأفضل فيما يخص العطور الرجالية منذ عام 1996 مصنوع من مزيج متناغم للغاية من الفواكه والأخشاب العطرية بجانب الأعشاب البحرية تمنح الرجل انتعاشاً قوياً ورائعاً .

6- أكوا دي بارما - Acqua Di Parma

بخبرة إيطالية 100% تواجد عطر أكوا دي بارما في قائمة أفضل العطور الرجالي 2018 بجدارة بسبب المكونات المذهلة التي تداخلت في خليط منعش للغاية من أجل إنتاجه .

وبكل تأكيد تواجد لمسات من أزهار الياسمين بجانب المسك والهيل بالإضافة إلى زيوت أشجار البرتفال واليوسفي التي تنمو على الأراضي الإيطالية المطلة على البحر المتوسط جعلت عطر أكوا دي بارما العطر الرجالي المناسب للمناسبات الاجتماعية .

7- Guerlain L’Homme Idéal L’Intense

من أهم العطور الرجالية التي تمتلك أسلوباً خاصاً ومختلفاً عن الأنواع الأخرى من العطور، وذلك بسبب مكوناته غير المتمثلة في تواجد قوي للفلفل الحار والفانيليا بجانب أزهار اللوز البلغارية وخشب الصندل العطري الذي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق التوازن بين تلك المكونات القوية

8- فان كليف آند آربيلز - Van Cleef & Arpels Néroli

يرتكز عطر فان كليف أند آربلز على ثمار الحمضيات وزيوتها المتنوعة، فصانعو العطر استطاعوا تحقيق توازن رائع للغاية بين الليمون الإيطالي والبرغموت بجانب زيوت ثمار البرتقال والمندرين لمنح الرجل بخات لا تقاوم من الانتعاش الذي يدوم طويلاً .

9- Armani Code A-list EDT

حقق عطر أرماني كود A-list EDT نجاحاً كبيراً بين العطور الرجالي لعام 2018 حيث استطاعت تركيبته المكونة من الأخشاب العطرية في الأساس بجانب مستخلصات أزهار الخزامى الرائعة من فتح أبواب النجاح للعطر المقدم من علامة أرماني الشهيرة .

10- كالفن كلاين أنتيرنتي آير - Calvin Klein Eternity Air

من أهم أنواع العطور الرجالية الصيفية الخفيفة التي يرجع تاريخها إلى عام 1989 وتحقق انتعاشاً رائعاً برائحة صيفية مبهجة تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة في الوقت الحالي، وذلك بفضل استخدام مكوناته المتثملة في زيت أوراق وثمار التوت وزيت ثمار اليوسفي المضاف إليها لمحات خفيفة من أزهار الخزامى بجانب مستخلص التفاح الأخضر وأزهار الباتشولي .

11- بولو الترا - Ralph Lauren Polo Ultra Blue

يجب أن لا تدع العام يمضي دون تجربة عطر رالف لورين بولو الترا المقدم من ماركة لارف لورين الشهيرة؛ فهو من العطور الرجالية التي تمت صناعتها خصيصاً لفصل الصيف لضمان تحقيق الانتعاش بالنسبة للرجال وذلك بفضل امتزاج مستخلص ثمار البطيخ مع انتعاش الخيار وعطرية بذور التونكا المنتقاة بعناية .