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فتح: التميمي رمز من رموز المقاومة

الأحد 29 يوليو 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: التميمي رمز من رموز المقاومة



رام الله / سما /

 أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، أن استمرار المقاومة الشعبية السلمية وتصعيدها وتوسيع رقعتها والمشاركة فيها لتشمل كافة الشرائح ومعظم مناطق التماس، طريقنا نحو الحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أراضي دولة فلسطيني وعلى رأسها القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين.

وقال القواسمي" إننا اليوم نستقبل البطلة عهد التميمي التي نعتبرها أيقونة من أيقونات فلسطين التي تدلل على ارادة شعبنا العظيم، والتي خرجت من سجون الاحتلال الاسرائيلي وهي طفلة لم تتجاوز السابعة عشر من عمرها، وأصبحت رمزا من رموز المقاومة الشعبية الفلسطينية، ولتؤكد بأول كلماتها استمرار المقاومة الشعبية حتى دحر الاحتلال، ولنؤكد جميعا أننا شعب مستمر في مقاومته وصموده وثباته، وأن قضبان المعتقلات لا تزيدنا الا اصرارا على استمرار المقاومة ونزع حقوقنا الثابتة التي لا تقبل المساومة و المتمثلة بالحرية والاستقلال والدولة".

وشدد القواسمي ان الخان الاحمر وكفر قدوم والنبي صالح وغيرهم من مواقع النضال الشعبي نماذج يحتذى بها، ويجب العمل على توسيع مناطق المقاومة الشعبيه السلمية لتشمل كافة الاراضي والمدن والقرى الفلسطينية، كما يجب العمل على تطوير أدوات المقاومة الشعبية لتشمل كافة مناحي الحياة الميدانية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مؤكدا على أن المقاومة الشعبي واجب ومهمة وطنية على كل فلسطيني على قدر ما يستطيع اليها سبيلا.
 

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