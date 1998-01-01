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7 نصائح لزيادة معدل حرق الدهون

الأحد 29 يوليو 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 نصائح لزيادة معدل حرق الدهون



وكالات / سما /

تسريع معدل الحرق هو أهم العوامل التي يهتم بها الباحثين عن فقدان الوزن في كل مكان، ولكن معدل الحرق يعتمد على عدة عوامل بينما يرثه البعض بتناقل الجينات، والرجال أسرع حرقاً من الإناث، وبزيادة العمر يقل معدل الحرق تدريجيا، خاصةً بعد سن 40 عاما.

وتتمنى كل السيدات والفتيات أن تزيد من معدلات التمثيل الغذائي لديهن، لأن هذا يعني عدم تراكم الدهون والحفاظ على الوزن المناسب والرشاقة المطلوبة وبالطبع الصحة الجيدة.

وحددت مدربة اللياقه البدنية، آية سالم عدة نصائح للزيادة من سرعة معدل الحرق منها:

1- ضرورة شرب ما يعادل لتري مياه يوميًا على الأقل.

2- ممارسة الرياضة بشكل يومي حتى لو نصف ساعة يوميًا مشي.

3- تقسيم الأكل على 5 وجبات كل 3 ساعات وجبة.

4- زيادة البروتين في الطعام، حيث يقوم بعامل مساعد طول اليوم ويساعد على إحساس الشعور بالشبع.

5- الإقدام على تمارين الحديد، إذ له جانب وعامل كبير في زيادة الكتلة العضلية التي تعمل على زيادة الحرق.

6- اتباع تمرين الكارديو الذي يساعد على زيادة فقدان السعرات الحرارية بشكل أكثر.

7- التقليل من استعمال أدوية تحتوي علي كورتيزون بقدر الإمكان.

#حرق الدهون

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