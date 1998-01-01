منتخب الشاطئية يختتم استعداداته للبطولة العربية

غزة / سما /

اختتم منتخب كرة الطائرة الشاطئية, تدريباته استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للعبة، التي ستنطلق مطلع أغسطس المقبل، على ملاعب مدينة "أكادير" الساحلية بالمغرب.

وقال عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد الطائرة, إن اللاعبين بذلوا جهودا كبيرة خلال فترة الإعداد للبطولة, متمنيا لهم التوفيق وتحقيق نتائج مميزة أمام المنتخبات العربية.

وأضاف هنية: "رغم الظروف الصعبة التي مر بها لاعبو المنتخب، إلا أننا في الاتحاد نثق بهم، وندعو لهم بالتوفيق".

وتابع: "يجب على الوفد المشارك أن يثبت للعالم أجمع أننا كأبناء للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نحب الحياة، ومن حقنا أن نمارس أنشطتنا الرياضية كباقي شعوب العالم، كما أننا نملك مواهب جيدة، لكنها بالطبع كانت وما زالت تحتاج إلى المزيد من الخبرات والمشاركات الدولية".

ويشارك منتخب فلسطين بفريقين، الأول مكون من اللاعبين خالد العرقان، ومحمد القيشاوي، والثاني من إبراهيم قصيعة، وحسن أبو زعيتر، ويضم الوفد إيهاب كحيل رئيسا، وسعد الله أبو عيطة مدربا، ويرافقهما أسامة المقيد حكما دوليا، وأسامة أبو عيطة إعلاميا، ومن المتوقع أن تغادر البعثة إلى الأراضي المصرية الإثنين إلى مطار القاهرة، ومنه إلى المملكة المغربية.