اتحاد الكرة: فترة تسجيل اللاعبين تنتهي يوم الخميس المقبل

رام الله / سما /

أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على ما ورد في تعميمها الاول والخاص بفترة تسجيل اللاعبين لموسم 2018/2019، ولجميع الدرجات في ان هذه الفترة "الأولى" ستنتهي مساء يوم الخميس الموافق 2/8/2018، وعلى الأندية والمؤسسات الالتزام بذلك والاسراع بالتسجيل قبل انتهاء الموعد .

يذكر أن اتحاد الكرة كان أعلن عن فترات تسجيل اللاعبين في تعميم نشره عبر وسائل الاعلام، حيث فتحت فترة التسجيل الاولى من صباح يوم الاحد 24/6/2018 لغاية يوم الخميس 2/8/2018، فيما تكون فترة التسجيل الثانية من صباح يوم الثلاثاء 1/1/2019 ولغاية يوم الخميس 17/1/2019