جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد الكرة: فترة تسجيل اللاعبين تنتهي يوم الخميس المقبل

الأحد 29 يوليو 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة: فترة تسجيل اللاعبين تنتهي يوم الخميس المقبل



رام الله / سما /

أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على ما ورد في تعميمها الاول والخاص بفترة تسجيل اللاعبين لموسم 2018/2019، ولجميع الدرجات في ان هذه الفترة "الأولى" ستنتهي مساء يوم الخميس الموافق 2/8/2018، وعلى الأندية والمؤسسات الالتزام بذلك والاسراع بالتسجيل قبل انتهاء الموعد .

يذكر أن اتحاد الكرة كان أعلن عن فترات تسجيل اللاعبين في تعميم نشره عبر وسائل الاعلام، حيث فتحت فترة التسجيل الاولى من صباح يوم الاحد 24/6/2018 لغاية يوم الخميس 2/8/2018، فيما تكون فترة التسجيل الثانية من صباح يوم الثلاثاء 1/1/2019 ولغاية يوم الخميس 17/1/2019

#اتحاد الكرة

أخبار ذات صلة

شعار-الاتحاد

اتحاد الكرة يمدد فترة قيد وتسجيل اللاعبين

860x484 (1)

تمديد فترة تسجيل اللاعبين لأندية غزة

غزة: تمديد فترة انتقالات اللاعبين الشتوية

860x484

اتحاد الكرة يقر عُقوبات على بعض أندية غزة

اتحاد الكرة يصادق على عقوبات لـ3 أندية في دوري غزة

860x484 (3)

اتحاد الكرة في غزة ينهي دورة الحكام والمُقيمين

الأكثر قراءة اليوم

وفاة امرأة حامل بماس كهربائي بمنزلها وسط غزة وانقاذ الجنين

"الهندي" يكشف عن مخططات خطيرة لاخضاع غزة

خبير بريطاني يحذر من النوم أمام المروحة

حماس: جاهزون لتسهيل مهام لجنة تقصي الحقائق وتقديم كل الأدلة والبراهين

إحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم

خليل الحية: من يريد الأمن والأمان بالمنطقة عليه رفع الحصار سريعا عن غزة

الحية : فتح تراوح مكانها في ملف المصالحة ولا نعرف ما دوافعها في ذلك

الأخبار الرئيسية

نيكولاي ميلادينوف

هذا ما اقترحه ميلادينوف على المقاومة بغزة واسرائيل!!

حاتم عبدالقادر

عبد القادر : السلطة وفتح مقصرتان بالقدس .. ويوجه سؤالا لمركزية فتح: لماذا لايوجد عضوا فيها من المدينة ؟

عهد التميمي

صور: الافراج عن رمز المقاومة الفلسطينية عهد التميمي صباح اليوم

وفد فتح

بالاسماء.. وفد من فتح يتوجه للقاهرة لتسليم تصوُر القيادة حول المصالحة

الشهيدان أيمن نافذ ربيع النجار 24 عام ومهند ماجد جمال حمود

شهيدان في قصف اسرائيلي شرق جباليا