التربية تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الرابعة للبحث العلمي حول المعايير المهنية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال هيئة تطوير مهنة التعليم بالشراكة مع الإدارتين العامتين للإشراف التربوي والمتابعة الميدانية؛ أسماء الفائزين في المسابقة الرابعة للبحث العلمي حول المعايير المهنية.

والفائزون في المسابقة هم: نداء علي عبد ربه/ رام الله والبيرة، وميساء محمود بشارات ورماء دراغمة /طوباس، ومي محمد الحسن/ نابلس، ومحمود عبد الرحمن ومحمد نمر عبدالقادر/ طولكرم، وعفاف أحمد النجار/ شمال الخليل، وعبير عبد الإله خنفر / جنوب نابلس، ومصعب يوسف عبد ربه/ يطا، وابتسام محمد خالد أبوخلف/ شمال الخليل، وربيع شفيق عطير/ طولكرم.

وجاءت هذه المسابقة لهذا العام بهدف تعميم المعايير المهنية لمدير المدرسة، والخروج بمقترحات وتوصيات وأفكار لتطوير المعايير المهنية لمدير المدرسة وربطها بنموذج تقييم الأداء الخاص به، إذ استهدفت المسابقة مديري المدارس والمعلمين والمشرفين والمرشدين، وكان محور البحث: مقارنة بين بنود المعايير المهنية لمدير المدرسة وبنود نموذج تقييم الأداء.

وقد تقدم للمسابقة من المدارس والمديريات (83) مقترحاً، خضعت للتحكيم وفق معايير معينة، وأرسلت التغذية الراجعة للمتسابقين بوساطة المديريات، إذ تأهّل من بين المقترحات (44) بحثاً، تم تحكيمها بناءً على معايير التقييم المرسلة مسبقاً للمديريات، إذ سيعرض أصحاب أعلى (10) أبحاث حصلت على أفضل العلامات أبحاثهم في مؤتمر وعلى تكريم أصحابها بجوائز.

وضمت لجنة التحكيم من الوزارة، كلاً من مدير دائرة الإدارات المدرسية أماني هواش، ومسؤول المعايير في هيئة تطوير مهنة التعليم هدى أحمد، ورئيس قسم تدريب مديري المدارس ختام سكر.