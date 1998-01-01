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يوفنتوس يكشف موعد التدريب الأول لـ رونالدو مع الفريق

الأحد 29 يوليو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يكشف موعد التدريب الأول لـ رونالدو مع الفريق



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية عن موعد التدريب الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس استعدادًا لخوض غمار الموسم الجديد 2018/2019.

 

وكان كريستيانو رونالدو صاحب الـ 33 عامًا قد انتقل هذا الصيف في مفاجأة كبيرة لصفوف يوفنتوس الإيطالي بمبلغ 105 مليون يورو، قادمًا من ريال مدريد الإسباني لمدة أربع سنوات حتى عام 2022، براتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو.

وأعلن نادي يوفنتوس عن غياب نجمه الجديد رونالدو عن كأس الأبطال الدولية الودية، وبذلك لن يشارك مع اليوفي أمام ناديه السابق ريال مدريد باللقاء الودي الذي سيجمع الفريقان بهذه البطولة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية بأن رونالدو قد عاد لتورينو مجددًا من أجل الاستعداد لخوض أول تدريب له مع السيدة العجوز يوم غد الإثنين.

وأكملت الصحيفة أن جماهير وعشاق يوفنتوس تعتبر الـ 30 من شهر يوليو الجاري -يوم غد الإثنين- يوم تاريخي بالنسبة لفريق اليوفي، حيث سيلعب رونالدو أولى حصصه التدريبية في الكونتيناسا بقميص السيدة العجوز.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو سيلعب في اللقاء الودي يوم الثاني عشر من شهر أغسطس المقبل أمام فريق فيلار بيروسا، وأعلن النادي عن نفاذ تذاكر المباراة قبل بدايتها بأكثر من أسبوعين.

ومن المقرر أن يلتحق برونالدو كلاً من الأرجنتيني باولو ديبالا، وجونزالو هيجواين، والكولومبي كوادرادو، والبرازيلي دوجلاس كوستا، والأوروجواني بينتاكور، بينما سيتحصل كلاً من الفرنسي ماتويدي، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، وأيضًا بياكا على فترة راحة إضافية لمشاركتها في نهائي كأس العالم 2018 الذي أقيم على الأراضي الروسية.

#يوفنتوس #رونالدو

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